Alle Ville Ponti l’edizione 2018 di “Cuore di cuochi”

Nella serata di giovedì 19 aprile (inizio ore 20), al Centro Congressi Ville Ponti appuntamento con l’edizione 2018 di “Cuore di Cuochi”, iniziativa che ha come fine quello di raccogliere fondi per la ristrutturazione e l’ampliamento del Day Hospital Oncoematologico Pediatrico “Giacomo Ascoli”. Quest’anno in gara ci sono tre squadre composte da esponenti dei Licei Manzoni, del Liceo Classico Cairoli e dello Scientifico Ferraris di Varese.