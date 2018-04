Alternanza scuola lavoro a Londra, tra i poveri e gli emarginati

Una settimana al servizio di famiglie e persone in difficoltà. È l’esperienza vissuta dagli studenti dell’indirizzo quadriennale dell’Ite Tosi di Busto Arsizio che sono stati impegnati dal 14 al 21 aprile in una decina di Charity Shops di Londra in collaborazione con Volunteer in the World.

Dal parlare di volontariato internazionale si è passati al fare volontariato all’estero, lavorando sodo, gratuitamente, a servizio soprattutto di famiglie e persone in difficoltà.

Positive sono le impressioni degli studenti della 3A, la prima classe che sperimenta questa forma nuova e promettente di alternanza nell’ambito del volontariato internazionale.

« Secondo noi è un’esperienza nuova, originale ed innovativa – racconta Erika a nome dei compagni – La consiglieremmo agli altri studenti perché è un modo unico e particolare di imparare nuove cose anche piccole e significative».

Il lato “sociale” dell’alternanza ha permesso di vivere la quotidianità della capitale britannica inedita per chiunque arrivi a Londra per turismo o per studio: « Siamo riusciti a “scoprire” tutte le realtà di una grande città, che purtroppo non sono tutte rose e fiori» ha commentato Giovanni Sommaruga