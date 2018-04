Amga chiude dal 30 giugno al 2 maggio

Nella giornata di lunedì 30 aprile Amga sarà chiusa per recupero festività. I servizi essenziali saranno comunque garantiti in regime di reperibilità. S’invitano, dunque, i cittadini a non recarsi agli sportelli legnanesi di via per Busto Arsizio: gli stessi riprenderanno, infatti, la loro attività mercoledì 2 maggio.

Resteranno chiusi in tale data anche gli sportelli Tributi gestiti da Amga nel Comune di Canegrate (Palazzo comunale – via Manzoni, 1) e nel Comune di Parabiago (sede Villa Corvini – via S. Maria, 27).