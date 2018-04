Amministrative, scende in campo “Progetto sociale”

Nel pomeriggio di sabato 21 aprile gli aderenti a Progetto Sociale per Agra hanno svolto in paese un fitto volantinaggio, raccogliendo anche le istanze dei cittadini, utile a rendere nota la candidatura dell’omonima lista alle imminenti elezioni comunali. Candidato sindaco sarà Nicolo Mattei: 22enne operaio frontaliere residente a Cugliate Fabiasco, esperto conoscitore delle realtà locali nonché instancabile volontario a sostegno degli italiani in difficoltà, nell’assistenza degli anziani, nella tutela ambientale, nella promozione delle attività sportive. Il gruppo che sostiene e affianca Mattei è costituito da giovani del territorio che con esso condividono sensibilità e attivismo civile e gode del prezioso contributo del consigliere comunale Antonella Bottarelli, capogruppo d’opposizione a Cadegliano Viconago. In stesura di programma le priorità di Progetto Sociale per Agra sono: LA DIFESA DELL’ISTITUZIONE COMUNALE CONTRO OGNI INIZIATIVA DI FUSIONE CON I COMUNI LIMITROFI privilegiando piuttosto con essi forme di reciproca collaborazione e metodici ed efficaci solleciti alle Istituzioni superiori affinchè dedichino più attenzione ai piccoli comuni. LA TUTELA AMBIENTALE: le aree verdi, i boschi, i sentieri costituiscono per Agra una vera e propria ricchezza che va preservata e assieme al patrimonio artistico e culturale promossa efficacemente per produrre quel interesse che il paese merita collateralmente utile anche al sostentamento delle poche attività commerciali rimaste. IL VOLONTARIATO NELLE ISTITUZIONI, L’ASSISTENZA ALLE FASCE PIU’ DEBOLI DELLA POPOLAZIONE. In questo campo gli aderenti a Progetto Sociale in tutta la provincia settentrionale godono in generale di una solida esperienza, un modello da insediare anche in loco: dalla protezione civile, all’attenzione alle esigenze degli istituti scolastici, all’assistenza degli anziani al sostegno delle famiglie indigenti. LA DIFESA DEL LAVORO E L’ASSISTENZA FISCALE E CONTRIBUTIVA. Mentre sigle sindacali, associazioni, istituzioni di vario genere abbandonano le realtà periferiche, Progetto Sociale per Agra grazie alle esperienze personali dei propri aderenti, grazie alle diverse partnership, in scia dell’ottimo lavoro svolto dal consigliere comunale Antonella Bottarelli a Cadegliano Viconago intende aprire in paese un Centro Servizi al Cittadino dedito all’assistenza fiscale, contributiva e a tutte le questioni legate al mondo del lavoro sia per quanto riguarda i settori d’impiego italiani quanto quelli della vicina Svizzera.

Fino alla consegna delle liste il programma e le candidature sono in evoluzione: Mattei e il suo gruppo è ben disposto quindi ad accettare qualsiasi contributo costruttivo e a valutare volontà di candidature di chiunque manifesti interesse per l’ambizioso progetto amministrativo.

(a cura ufficio stampa Progetto Sociale)