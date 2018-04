Anche Capo d’Orlando cambia allenatore prima di sfidare Varese

A Pesaro non è servito esonerare Spiro Leka (sostituito da Cedro Galli) per battere la Openjobmetis. La squadra di Caja però, domenica prossima (8 aprile, si gioca alle ore 17) dovrà affrontare un’altra avversaria con un nuovo allenatore in panchina.

La Betaland Capo d’Orlando, diretta avversaria proprio dei marchigiani nella lotta salvezza, ha infatti annunciato quest’oggi – martedì 3 aprile – l’ingaggio dell’esperto Andrea Mazzon (foto in alto). Il tecnico veneziano, 52 anni, miglior allenatore in Serie A nel 1997 e una propensione da giramondo, sostituisce Gennaro Di Carlo, esonerato dopo la bruttissima sconfitta rimediata dall’Orlandina a Trento (107-59).

Nella formazione siciliana – dalla quale Varese ha prelevato Mario Delas – non c’è più l’ex playmaker biancorosso Eric Maynor, tornato in America dopo un campionato al di sotto delle aspettative. Nella Betaland però ci sarà Luca Campani, nelle scorse due stagioni con la Openjobmetis, tornato a giocare proprio a Capo dopo i tanti problemi al ginocchio.

Intanto, in Serie A, si registra un altro avvicendamento in panchina: a Sassari arriverà infatti il macedone Zare Markovski, chiamato a rimpiazzare il dimissionario Pasquini. Quest’ultimo tornerà a fare il general manager a tempo pieno in casa Dinamo, ruolo che ricopriva prima di prendere anche la responsabilità della guida tecnica dei sardi.

A Varese intanto si tornerà domani – mercoledì 4 – a lavorare. Dopo la vittoria su Pesaro, coach Caja ha concesso tre giorni di vacanza ai propri giocatori. Al rientro sul parquet però, c’è da credere, il ritmo sarà di nuovo molto alto come consuetudine per il coach pavese. Dopo la trasferta di Capo d’Orlando, la Openjobmetis ospiterà sul parquet amico la Grissin Bon Reggio Emilia: la partita sarà giocata alle ore 18 di domenica 15 aprile.