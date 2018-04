Anche a Malnate la Giornata del Verde Pulito

L’Assessorato all’urbanistica e all’ambiente di Malnate parteciperà alla “Giornata del Verde Pulito”.

Appuntamento per domenica 15 aprile, dalle ore 9 alle ore 12.15 circa con ritrovo in piazza delle Tessitrici.

Un’occasione di partecipazione attiva a favore del verde, con azioni concrete, per la pulizia dei boschi e delle vie di accesso alla città. Verranno ripuliti il sentiero pedonale retrostante il cimitero di Gurone, da via Celidonia fino al confine con Vedano Olona e confinante all’area ex Ortomercato. Un altro intervento verrà effettuato rive esterne della Strada Provinciale 3, da via Fiume alla Folla fino al confine con Cantello.

La giornata è organizzata con la Protezione Civile, Legambiente e le Gev Valle del Lanza.