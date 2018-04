Andare nei boschi senza perdersi: due incontri di orienteering

La Pro loco di Arcisate organizza un minicorso di orienteering.

L’orienteering è una pratica sportiva adatta a tutti, che consiste nell’andare per boschi muniti di cartina e di bussola.

«Un’attività di movimento all’aria aperta in cui il corpo e la mente agiscono in armonia ed efficienza e che può essere vissuta in molti modi – spiegano gli organizzatori – una tranquilla passeggiata, una prova di abilità con se stessi, ma anche una vera e propria competizione con molti altri per cercare di arrivare primi».

Qui il sito di Oerienteering Lombardia per saperne di più su questa disciplina

Il corso prevede due incontri, uno teorico e uno pratico, che si terranno sabato 28 e sabato 5 maggio. Il costo di partecipazione è di 20 euro e a tutti i partecipanti verrà regalata una bussola.

Iscrizioni scrivendo a proloco@arcisatecultura.it o alla sede della Pro loco

Qui la locandina del corso