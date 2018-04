Anpi e sinistra non diserteranno il 25 Aprile della discordia

Anpi, Amici di Angioletto, Pd e sinistra bustocca saranno presenti alle celebrazioni del 25 Aprile nonostante siano state escluse dall’organizzazione della celebrazione. La decisione è stata maturata dopo una serie di incontri che si sono svolti in questi giorni nella sede del Quadrifoglio di Borsano.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, infatti, le due associazioni, gli esponenti di Liberi e Uguali e del Pd saranno presenti come sempre agli appuntamenti messi in calendario dall’amministrazione comunale ma daranno un segno del loro dissenso da una modalità di celebrazione che hanno considerato divisiva.

«Ci fermeremo per un ulteriore momento di riflessione al termine della messa al Tempio Civico – fa sapere Salvatore Vita – resteremo in piazza per raccontare, con la voce dei partigiani uccisi e la lettura della Costituzione il senso del 25 Aprile e la necessità di ribadire che la resistenza è l’atto fondante della nostra Repubblica. Non in polemica con le decisioni prese dal Sindaco che ha di fatto derubricato il 25 Aprile a momento di mera ritualità vuota di significato, me con lo spirito di rilanciare la Festa della Liberazione e farla tornare a ciò che effettivamente rappresenta nel profondo».