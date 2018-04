Appena inaugurato e già minacciato da tre incivili, Alberto Mayer difende il parco

A pochi giorni dall’intitolazione a Saverio Mayer del bosco da 10.000 metri quadri tra via Rosolino Pilo, via Turbigo e via Busona, ripulito dal figlio Alberto e da alcuni amici volontari, ecco che qualche sporcaccione ha già deciso di provare a rovinare questo pezzo di città strappato al degrado e donato alla cittadinanza.

La denuncia è dello stesso Alberto Mayer che in questi mesi si è dedicato anima e corpo a questa iniziativa, premiata dall’amministrazione comunale con tanto di cerimonia e posa di un cartello che inserisce il grande dirigente della Ibici tra le “pietre vive” della città, l’iniziativa che ricorda personaggi importanti di Busto Arsizio.

Mayer chiede all’amministrazione di non fermarsi all’intitolazione ma di investire sulla sicurezza per evitare che si ritrasformi in un’area degradata.

Ecco cosa scrive su una delle pagine facebook dedicate a Busto Arsizio: