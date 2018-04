Apre il centro di ascolto del Passaparola

il Passaparola -la neonata associazione che vuole aiutare chi è in difficoltà- avvierà a partire dalla questa settimana un centro d’ascolto presso i locali della Comunità Giovanile, in vicolo Carpi 5 a Busto Arsizio.

Ogni giovedì mattina dalle ore 10 alle ore 13 la sala sarà adibita all’ascolto da parte dei volontari dei bisogni e delle richieste di coloro che hanno necessità, oltre al supporto di una psicologa per il sostegno morale nelle situazioni più delicate. Si tratta di una sfida importante sia per il Passaparola, che dopo un inizio entusiasmante ha realizzato uno dei principali obiettivi prefissati in sede di costituzione, sia per Comunità Giovanile che da sempre ha sempre mostrato sostegno e supporto ai bisogni della società e pertanto mette a disposizione i suoi locali con grande orgoglio ed entusiasmo.

Il passaparola ci tiene altresì a precisare che pur solo dopo poche settimane di vita, ha già ricevuto decine di segnalazioni ogni giorno ed è già intervenuto con successo in diverse situazioni delicate in particolare nei comuni di Busto Arsizio, Gallarate e Somma Lombardo.