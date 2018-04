Apre “Sueno Latino” e il Latinfiexpo dura tutto l’anno

In attesa del grande ritorno della quarta edizione di Latinfiexpo, FAM Eventi -la società organizzatrice della kermesse- è pronta ad inaugurare il nuovo locale di intrattenimento serale “Sueño by Latinfiexpo” per la gioia di tutti gli amanti della musica, della danza e del buon cibo.

La location è a Gallarate in viale Milano 177 all’angolo con via Tognasca (zona Decathlon, ndr) e comprende tre differenti aree ballo ed un ristorante. Uno spazio pensato per dare continuità alla grande e tanto amata manifestazione estiva che si svolge a Malpensa Fiere con sale allestite per trasportare il pubblico in mondi lontani: una sala è ispirata all’antica civiltà Maya, una riporta alla magia dell’India e un’altra al fascino dell’Africa. Il ristorante propone cibo per tutti i gusti ed una ricca degustazione di vini internazionali

Il pubblico -che così anche nei mesi più freddi non sarà orfano del Latinfiexpo- potrà così scatenarsi con la Salsa, la Bachata, il Merengue, la Kizomba e la danza italiana anni 80/90. L’appuntamento per l’inaugurazione è venerdì 13 aprile dalle 21.