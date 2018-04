Che aria tira? Due incontri del Comitato ambiente Verbano

Il Comitato Ambiente Verbano, in collaborazione con ISDE Varese, con il patrocinio dei comuni di Cittiglio e Gemonio annuncia che i giorni 20 aprile e 4 maggio si terranno due serate sui temi ambientali.



Il Comitato ambiente Verbano illustrerà il percorso fatto fino ad oggi, dopo sei anni di impegno per l’ambiente, le difficoltà incontrate, i risultati ottenuti (uno studio epidemiologico svolto dall’ATS) tracciando il cammino per il prossimo futuro e il cambio radicale di strategia per ottenere risultati concreti.

La sera del 20 aprile a Cittiglio sarà anche proiettato il documentario “Domani” del regista Cyril Dion, mentre la serata del 4 maggio a Gemonio ci sarà un convegno riguardante l’inquinamento atmosferico e gli effetti sulla salute e le possibili soluzioni.

LE SERATE – 20 aprile ore 21 a Cittiglio presso la sala consiliare del municipio in via Provinciale, 46.

4 maggio ore 21 a Gemonio presso il centro polifunzionale nella zona del campo sportivo in via Curti, 8.

La serata di Gemonio sarà una vera e propria conferenza che prevede tre interventi: “Effetti a breve e lungo termine dell’inquinamento atmosferico sulla salute e i benefici del verde urbano”, Alessandro Borgini, biologo Isde Varese; “Le limitazioni del traffico hanno un impatto sulla qualità dell’aria?”, Ario Alberto Ruprecht, consulente ed esperto in impianti e sistemi di analisi per l’inquinamento ambientale; Presentazione del libro “Legami di ferro” di Beatrice Ruscio, “Dalla miniera alla fabbrica…dal cuore dell’Amazzonia brasiliana al quartiere Tamburi di Taranto”.