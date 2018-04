Arianna Scommegna in scena al Periferico con “La Molli”

Sabato 28 aprile, alle 21, Arianna Scommegna, attrice più volte premiata per la grande capacità interpretativa (Premio Hystrio 2011 e Premio Ubu 2014) porta sul palcoscenico del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, nell’ambito della stagione organizzata da Teatro Periferico, La Molli – Divertimento alle spalle di Joyce, di Gabriele Vacis e della stessa Arianna Scommegna, prodotto da ATIR Teatro Ringhiera.

Il personaggio in scena prende le mosse dalla Molly Bloom il cui monologo conclude l’Ulisse di Joyce, ma è calato in una quotidianità dalle sonorità milanesi, che si arricchisce di una trama di riferimenti culturali, storie e canzoni, che hanno il sapore del nostro tempo. Arianna Scommegna interpreta, sola sul palcoscenico, un monologo intenso e irrefrenabile, un fiume di parole che è lo stesso flusso di coscienza del personaggio di Joyce, fatto vivere in una notte insonne di pensieri e bugie, mentre aspetta il ritorno a casa del marito.

Le noti dolenti del testo, che costantemente dialoga con Joyce, come denunciato anche dal titolo dello spettacolo Divertimento alle spalle di Joyce, sono sempre stemperate nell’ironia e nella levità.

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia (Va) si trova in Via IV Novembre, 4. Orario spettacoli: sabato ore 21.00. Biglietti: 7- 5 euro. Informazioni e prenotazioni: 3341185848 – 3386020892 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it

Prima di ogni rappresentazione, dalle ore 19:00, presso l’Angolo dei Sapori, sarà possibile degustare un buffet con prodotti tipici al prezzo di 5/10 euro. Prenotazioni 3467331754