Armato di spada minaccia le persone alla stazione

Momenti di paura questa mattina alla stazione di Busto Arsizio dove un ragazzo armato di spadino ha minacciato alcune persone.

Immediato l’allarme. All’arrivo delle forze dell’Ordine il ragazzo è fuggito, ma è stato subito rintracciato e dopo una breve colluttazione è stato arrestato in via Grosseto. Per fermarlo sono stati anche sparati un paio di colpi in aria.

Si tratta di un cittadino nigeriano di 20 anni, con precedenti. L’arma è stata ritrovata all’interno della casa abbandonata di Olgiate Olona dove viveva e risulta essere stata rubata in un’armeria di Gallarate. Sono stati ritrovati anche una pistola finta e un martello.

L’arresto è stato operato dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio con il supporto di una volante da Gallarate e con la collaborazione dei Carabinieri.