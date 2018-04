Arriva anche a Varese l’app per pagare i parcheggi col cellulare

E’ arrivata anche a Varese la possibilità di gestire la sosta su strisce blu con EasyPark, servizio di mobile parking diffusissimo in tutta Italia ed in Europa.

Apresentare le novità questa mattina in comune a Varese, una rappresentanza della società che l’ha realizzata, il presidente Avt Taddei e l’assessore Andrea Civati che hanno spiegato i particolari del funzionamento di questa app che può essere utilizzata in oltre 220 comuni italiani, tra cui Milano, Saronno, Rho, Pero, Monza ma anche Laveno Mombello e molte altre città in Lombardia e sui laghi, e in più di 500 città all’estero.

«Con questo nuovo servizio stiamo portando avanti gli obiettivi del piano “Varese si muove”, che sono anche quelli di investire in nuove tecnologie ed efficienza per quanto riguarda il sistema della mobilità della città di Varese – ha detto l’assessore alla Mobilità Andrea Civati – Va ricordato però che questo metodo di pagamento è già stato implementato in tutti i capoluoghi della Lombardia. Noi oggi ci siamo limitati a “esserci messi in pari”: da adesso in poi contiamo di andare oltre, perchè una mobilità più semplice vuol dire maggiore accessibilità negli spostamenti con i diversi sistemi di trasporto, facilitando la vita dei cittadini».

«In un anno e mezzo la nostra città ha fatto grandi passi avanti dal punto di vista dell’utilizzo dei sistemi tecnologici nel pagamento di una serie di servizi e questo percorso sta continuando – ha dichiarato il sindaco Davide Galimberti – La risposta dei cittadini in questo senso è veramente significativa, le statistiche dei dati sull’utilizzo dei pagamenti elettronici, che invece fino a qualche anno fa erano molto limitati, ci dimostra che l’utente apprezza questi tipi di sistema. Portiamo avanti dunque l’obiettivo di una Varese sempre più smart».

«Un sentito ringraziamento va all’amministrazione comunale ed al gestore della sosta A.V.T. grazie ai quali anche a Varese è attivo il nostro servizio – è il commento di Giovanni Laudicina, Country Manager Italia di EasyPark – Con la nostra App, l’utente può gestire la sosta comodamente dal proprio cellulare, senza perdite di tempo e stress».

COME FUNZIONA EASYPARK

L’App EasyPark, esiste nelle versioni per iOS, Android e Windows Phone: è possibile quindi scaricarla, gratuitamente, nei rispettivi app store.



Una volta scaricata è necessario registrarsi tramite l’App, oppure attraverso il sito www.easyparkitalia.it, e acquistare un credito di sosta, ricaricabile, con carta di credito dei circuiti Visa o Mastercard, oppure PayPal. «E’ in corso di implementazione, inoltre, anche la funzionalità Apple pay». Con il credito è possibile cominciare a pagare la sosta dall’app: le informazioni richieste per iniziare la sosta sono: il ‘codice area di sosta’, che viene però aggiornato automaticamente dall’App attivando la geolocalizzazione,ed è comunque visibile sui parcometro, il numero di targa del veicolo e l’orario previsto di fine sosta.

Un’importante caratteristica è che durante la sosta si può prolungare la sua durata direttamente dal cellulare, ovunque ci si trovi, o al contrario si può interromperla anticipatamente al rientro in auto, limitando il costo del parcheggio alla sosta effettivamente consumata.

Gli ausiliari del traffico possono verificare la corretta attivazione della sosta tramite il controllo remoto della targa dell’auto: ma è altamente consigliato, per chi usa frequentemente l’applicazione, scaricare dal sito il tagliando EasyPark e metterlo sul cruscotto, o anche una equivalente indicazione scritta. Per maggiori informazioni: www.easyparkitalia.it

PYNG RESTA ATTIVA, E IN TRATTATIVA C’E’ ANCHE L’APP PER PAGARE IL BIGLIETTO SULL’AUTOBUS

Per chi possiede il Telepass, in realtà questa applicazione e la conseguente forma di pagamento non è una novità: è già possibile da tempo infatti pagare in questo modo con il sistema Pyng, che resterà per gli utenti pienamente operativo. Easypark si limiterà ad aggiungere una possibilità in più, dedicata a chi non è abbonato al servizio telepass, per pagare senza “monetine”. Resta, e si rafforza, inoltre, la possibilità di pagare con Bancomat e carte di credito, una funzione diventata pienamente (e non solo nominalmente) operativa solo da alcuni mesi.

Non sarà però l’ultima implementazione tecnologica del piano mobilità: in coda alla presentazione infatti, l’assessore Civati ha anticipato le trattative per una analoga app che consenta la “Bigliettazione elettronica” per il servizio pubblico urbano. Un app e delle tessere che consentono non solo di pagare facilmente, ma anche godere dei risparmi degli abbonati superata una certa soglia di corse.