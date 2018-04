Arriva la giornata ecologica

Brezzo di Bedero, come da tradizione, nel periodo primaverile, organizza una manifestazione molto importante per il territorio, la Giornata del verde pulito.

La scadenza primaverile è significativa perché, in attesa dell’estate, il gruppo di volontari prepara il paese ad essere maggiormente pulito ed accogliente, oltre che per i residenti, anche per i tanti turisti che lo affollano nel periodo estivo e che si recano sul paese lacustre, portando il cosidetto “turismo culturale”, che trova a Brezzo di Bedero la sua massima espressione con la “Stagione musicale della Canonica”.

Questo appuntamento è organizzato dalla Pro Loco bederese e ha l’obiettivo di provvedere alla raccolta dei rifiuti abbandonati nei boschi, sulle spiagge e lungo le strade e più generalmente alla pulizia del territorio, che immancabilmente viene riempito di rifiuti abbandonati.

Il ritrovo sarà domenica 15 aprile a Piazzale Aldo Moro alle 9.30, il termine è previsto per le 13.00 presso la tensostruttura di Via Manzoni, dove sarà organizzato un rinfresco a cura della Pro Loco di Brezzo di Bedero.