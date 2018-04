Arriva la Urban Color, la camminata più colorata che c’è

Domenica 15 aprile alle ore 15.30 un’esplosione di colori conquisterà le strade di Castellanza grazie a Urban Color Castellanza, una camminata di 5 chilometri a passo libero per le vie cittadine organizzata dal Gruppo Giovani Castellanzesi con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Castellanza.

La camminata è aperta a tutti: ciascuno potrà scegliere la propria andatura e il proprio colore preferito.

La partenza dell’Urban Color è prevista alle ore 15.30 da Viale Rimembranze 4B (a lato del Palazzo Municipale) con arrivo in Piazza Leonardo Cerini (Piazza Mercato), dove i partecipanti saranno accolti da un party indimenticabile e un punto di ristoro con buona musica e una cascata di colori.

Per partecipare all’iniziativa occorre iscriversi: il costo dell’iscrizione fino al 9 Aprile 2018 è di € 10,00 per gli adulti e di € 7,00 per i ragazzi fino a 10 anni; dopo questa data il costo dell’iscrizione è di € 15,00 per gli adulti e di € 10,00 per i ragazzi fino a 10 anni. Inclusa nell’iscrizione alla manifestazione è prevista una T-shirt ufficiale dell’evento, una busta di colore, un gadget dell’evento e l’assicurazione.

Per iscriversi è possibile recarsi il sabato mattina presso la sede dell’associazione Gruppo Giovani Castellanzesi (in Viale Rimembranze, 4b Castellanza) dalle ore 10.00 alle ore 12.00; coloro che desiderano iscriversi on line ed effettuare il pagamento dell’iscrizione on line possono collegarsi al seguente link https://www.tickettailor.com/events/gruppogiovanicastellanzesi/146442.

Coloro che si iscriveranno on line riceveranno via mail la “Dichiarazione liberatoria di responsabilità” da compilare, firmare e riportare il giorno della consegna del materiale.

L’evento sarà seguito dall’associazione attraverso la pagina facebook del Gruppo Giovani Castellanzesi www.facebook.com/events/146211942717691 dove saranno postati gli aggiornamenti relativi alla manifestazione.

Per maggiori informazioni: info@gruppogiovanicastellanzesi.com. In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a domenica 22 aprile