Arriva la videosorveglianza: installata la prima telecamera

E’ stata installata a Induno Olona la prima telecamera del nuovo sistema di videosorveglianza che permetterà di controllare i principali accessi al nucleo abitato e monitorare il traffico veicolare.

Il primo “occhio elettronico” è stato posizionato in zona Olona, sul viale Valganna (nella foto). Altre due entreranno in funzione a breve all’inizio di via Jamoretti, subito dopo il confine con Varese, e sulla rotonda del Broglio, all’imbocco di via Tabacchi, in direzione centro.

L’impianto acquistato con la consulenza del Comandante di Polizia Locale di Induno, con un investimento di 50mila euro, è un sistema integrato e implementabile ulteriormente con altre telecamere, fino a un massimo di 52, tutte in HD.

«Questa caratteristica – spiegano gli amministratori indunesi – consentirà nel prossimo futuro di estendere la copertura a seconda delle esigenze che si prospetteranno. Il sistema – aspetto non meno essenziale – potrà anche dialogare con i sistemi di videosorveglianza degli altri comuni, contribuendo alla formazione di una rete capillare in grado di scoraggiare i malintenzionati e tenere sotto controllo coloro che viaggiano in auto in modo irregolare».

Le telecamere del nuovo sistema di videosorveglianza sono apparecchi in alta definizione di contesto e di lettura targhe, che consentono il controllo di assicurazione e revisione dei veicoli in transito, con emissione in automatico dei verbali per la mancata assicurazione o revisione.

L’occhio elettronico legge anche il passaggio delle targhe delle macchine rubate e le segnala alle forze dell’ordine, che possono peraltro vedere in tempo reale le riprese delle telecamere.

«A Induno siamo sensibili al tema della sicurezza – commenta il sindaco Marco Cavallin – lo dimostra la promozione del Controllo di vicinato, che ha dato buoni risultati, la costante attenzione che poniamo sulla vicenda della Caserma dei Carabinieri di via Sangiorgio, che ci auguriamo davvero possa essere conclusa rapidamente, e appunto i fondi destinati alla videosorveglianza. A Induno non c’è nessuna “emergenza criminalità”, sia ben chiaro: l’incidenza dei furti è nella media della nostra zona e il contatto con le Forze dell’Ordine è costante e fruttuoso. Anzi, colgo l’occasione per ringraziare tutti gli uomini impegnati quotidianamente a tutela della nostra sicurezza. Come Amministrazione vogliamo comunque fare sempre meglio e di più su questo tema, che è molto sentito dalla cittadinanza».