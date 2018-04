Arriva “l’invernino di San Giorgio” (ma in ritardo)

A san Giorg gh’em l’invernin ch’el dura tri dè e un pitin (a San Giorgio abbiamo l’invernino che dura tre giorni ed un pochino). E oggi, 23 aprile, è la giornata dedicata proprio a San Giorgio. Ma per quest’anno il colpo di coda del freddo è un po’ in ritardo.

Fino a mercoledì le giornate saranno tutte come oggi: sole, caldo e poche nuvole. Le temperature saranno alte con massime previste fino a 29 gradi. Ma dopo il 25 aprile la situazione cambierà.

Per il fine settimana, infatti, la tendenza del Centro Geofisico Prealpino prevede “tempo variabile, in parte soleggiato ma con nuvolosità irregolare a tratti consistente, accompagnata da locali rovesci o temporali. Via via meno caldo”.