In arrivo le borse di studio, conterà l’8 in condotta

L’Amministrazione Comunale di Maccagno con Pino e Veddasca ha istituito 4 Borse di studio da conferirsi agli alunni della Scuola Primaria (classi IV e V), della Secondaria di Primo Grado (classi I, II e III) e di Secondo Grado (una per le classi I, II, III e una per le classi IV e V)). I riconoscimenti, rispettivamente pari a 500, 700, 800 e 1.000 Euro, sono relativi al profitto ottenuto nell’anno scolastico 2017/2018 e sono rivolti ai soli residenti.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 11.30 di sabato 28 luglio 2018, corredate dalla fotocopia della Carta di identità del richiedente (genitore se studente minorenne o studente in caso di maggiore età) e della pagella.

Essenziale avere almeno la media dell’otto (non si conteggia il voto in religione) o di 80/100 per i maturandi e di non avere debiti formativi nell’anno in corso di valutazione.

E’ necessario avere conseguito almeno “otto” in condotta.

A parità di punteggio totale, sarà attribuito un punto in più per ogni giudizio migliore in condotta. In caso di ulteriore parità, sarà attribuito un punto per ogni familiare studente, si privilegerà il concorrente con il maggior numero di classi frequentate. Infine, sarà premiato il concorrente con la minore età anagrafica.

La modulistica necessaria la si può ritirare all’Ufficio Segreteria del Comune o direttamente sul sito internet istituzionale dell’Ente.

«Abbiamo voluto fare un piccolo passo in più rispetto allo scorso anno», dice il Sindaco Fabio Passera. “Da quest’anno saranno due i riconoscimenti per i ragazzi delle Superiori, suddivisi per due cicli di studi. Anche quest’anno conterà il profitto scolastico dei ragazzi, aldilà della situazione redittuale della famiglia. Mi sembra il modo migliore per onorare il nostro continuo impegno verso il mondo della scuola, uno dei capisaldi della nostra amministrazione”.