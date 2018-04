Arte Casa, i sarti della casa

Dietro al successo di una campagna di comunicazione ci sono diversi fattori. Nell’ambiente digitale conta la possibilità di gestire le informazioni sulle varie piattaforme.

Questa volta parliamo della Ditta Tre Bi di Buzzago G. & C. snc, meglio conosciuta come ARTE CASA, azienda che da oltre trent’anni è specializzata nel campo dei tendaggi per interno ed esterno.

Per presentare la pergola bioclimatica, lo staff di Arte Casa ha scelto di organizzare alcuni eventi presso il Garden Le Selve di Induno Olona.

L’articolo di presentazione del primo evento, in un solo giorno è stato letto da oltre 1.470 persone e condiviso 60 volte su Facebook. Ad incrementarne la visibilità, il post Facebook che in meno di un giorno ha raggiunto oltre 18.000 persone ed è stato condiviso 60 volte.

In concomitanza con la Milano Design Week, Arte Casa ha organizzato un altro evento, con la collaborazione di alcuni professionisti locali. L’articolo di presentazione, in un solo giorno è stato letto da oltre 1.100 persone e più volte condiviso su Facebook. Ad incrementarne la visibilità, anche in questo caso, il post Facebook in meno di un giorno ha raggiunto oltre 11.000 persone ed è stato condiviso 30 volte.