Arte, antichi mestieri e picnic sull’erba per il 25 Aprile nei beni Fai

Il 25 aprile i Beni del Fai- Fondo Ambiente Italiano della provincia di Varese saranno aperti e offrono occasioni per trascorrere una giornata all’insegna del relax e del divertimento per tutta la famiglia.

Villa e Collezione Panza infatti, ha organizzato momenti per grandi e piccini. Il giardino sarà la perfetta scenografia per lezioni di Yoga e per sorprendenti cacce al tesoro miltisensoriali; mentre l’orto sinergico della Villa sarà il punto di partenza ideale per interessanti workshop dedicati all’orticoltura. Possibilità di pic-nic nel parco (per costi, info e prenotazioni: 0332 283960 – faibiumo@fondoambiente.it). Sarà inoltre possibile visitare la collezione permanente e la mostra dell’artista californiano Barry X Ball.

Spostandosi verso il Lago Maggiore invece, Ville Della Porta Bozzolo a Casalzuigno sarà aperta dalle 10 fino alle 18. In programma visite guidate alla villa e al parco durante tutta la giornata. Per i bambini verranno proposti giochi o divertenti laboratori creativi. Anche qui ci sarà la possibilità di fare il pic-nic.

Il Monastero di Torba di Gornate Olona (VA) invece, offre ai bambini tra i 6 e i 10 anni, l’opportunità di conoscere i mestieri di una volta, grazie alla sapiente guida di esperti artigiani che permetteranno loro di conoscerne e carpirne i segreti. Mercoledì 25 aprile infatti, ci sarà l’incontro con il cestaio, mestiere meno comune di un tempo, ma non per questo meno affascinante. Un pomeriggio a cura di Pier Mario Travaglia alla scoperta dei segreti di questa antica professione che si concluderà con un laboratorio di manualità che darà l’opportunità ai bambini di mettersi alla prova e realizzare il proprio cesto.