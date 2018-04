Arti visive, musica e scrittura, una rassegna di eventi al Circolo

Promosso dal Circolo culturale de Biandronn, il 22 aprile si apre un ciclo di eventi culturali dedicati alle arti visive, alla musica e alla scrittura. Con questa iniziativa l’associazione prosegue il percorso di valorizzazione degli artisti locali e, come ogni anno, desidera creare delle opportunità d’incontro, confronto e riflessione sulla cultura della nostra terra.

Protagonisti saranno i talenti di varie generazioni, che proporranno al pubblico le proprie opere, quale diretta espressione della vocazione, dei sentimenti e delle esperienze di ciascuno di loro. Per l’intera durata della manifestazione, sarà allestita un’esposizione collettiva di pittura, che farà da cornice ad un avvicendarsi continuo di proposte musicali volte ad incontrare il consenso di tutti. Classico, moderno e jazz, canto corale, rock, musica orchestrale saranno portati in scena da musicisti di ogni età.

Fotografare la musica emozionandosi sarà, simmetricamente, la proposta di Raffaele Della Pace che, attraverso i suoi trenta scatti in mostra a Villa Borghi, regalerà il connubio perfetto tra live music e passione per la fotografia. In occasione dell’inaugurazione, non mancherà un recital di poesie a due voci, accompagnato e ritmato da intermezzi musicali che richiameranno tematicamente i versi

di tre autrici locali. Come esclusiva eccezione al panorama di artisti del nostro territorio, avremo il piacere di conoscere Leonardo Colombati, apprezzato scrittore e giornalista contemporaneo, che

presenterà il suo ultimo libro “Estate”.

La manifestazione si concluderà sabato 5 maggio con l’esibizione dei Delta, gruppo progressive rock italiano, originario di Varese. L’evento è patrocinato dal Comune di Biandronno ed è realizzato all’interno delle sale di Villa Borghi, ove il Circolo Culturale de Biandronn ha la sua sede. L’appuntamento per l’inaugurazione è a Biandronno presso Villa Borghi, domenica 22

aprile alle ore 16,30. La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita.

PROGRAMMA

Nei giorni 25, 28, 29 aprile, 1°maggio e 5 maggio dalle ore 14 alle 18, apertura della

Mostra collettiva di pittura di artisti locali. Espongono Rosy Falcone, Lorena Della Chiesa, Umberto Pavanello e Gianni Ramasco Volpon. Negli stessi giorni ed orari, apertura della Mostra fotografica sulla live music di Raffaele Della Pace.

Domenica 22 aprile

Ore 16.30 – Inaugurazione e presentazione della manifestazione. Apertura della Mostra collettiva di pittura.

Ore 17.00 – Recital di poesie in musica.

Claudia De Meola e Giulio Tabacchi (Compagnia Teatrale Viaggiatorinsogno) recitano le poesie di Anna Taroni, Roberta Troiano e Laura Barocco. Accompagnamento musicale di Luigi Collina.

Mercoledì 25 aprile

Apertura della Mostra fotografica sulla live music di Raffaele Della Pace. Dalle 14 alle 18 – Visite guidate alla collezione di burattini di Gualberto Niemen e proiezione di filmati originali. Il Circolo Culturale de Biandronn rende omaggio a un artista, un uomo, per noi di Biandronno semplicemente “Nonno Berto”.

Sabato 28 aprile

Dalle ore 16.30 – Esibizione dell’Accademia Musicale Sant’Agostino di Biandronno

Presentazione del libro “Estate” di Leonardo Colombati. Esibizione di musica jazz con Giusy Consoli ed Enrico Salvato

Domenica 29 aprile

Ore 15.30 – Esibizione del gruppo musicale giovanile Scuola di Musica “Percorsi Musicali” del Centro Studi Angelo Dell’Acqua di Sesto Calende

Martedì 1°Maggio

Ore 16.30 – Adansonia Biocentric Vocal Project, esibizione canora al femminile

Sabato 5 maggio

Ore 20.30 – Esibizione artistica che unisce la musica, la pittura e la poesia. Protagonisti sono i Delta, gruppo progressive rock italiano; Elisabetta Ciocca, con le sue poesie; Dario Mombelli, Mattia Basso e Agnese Introini con un’esibizione di live painting.

INFO e CONTATTI

e-mail: circolo.biandronn@libero.it

Seguite tutti gli aggiornamenti alla pagina Facebook del Circolo Culturale de Biandronn