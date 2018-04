Ascom: un corso per barman

Confcommercio Ascom Luino, in collaborazione con il CFP Luino – Agenzia Formativa della Provincia di Varese, gli Enti Bilaterali e con il contributo di F.lli Badi Distribuzione Bevande, organizza il corso ‘PROFESSIONE BARMAN’.

Sono previste 20 ore di formazione, suddivise in cinque incontri da 4 ore ciascuno il lunedì pomeriggio (dalle 14.00 alle 18.00): le lezioni si svolgeranno al CFP Luino, in via Rimembranze 7 nei giorni 23 aprile, 7, 14, 21 e 28 maggio.

Il programma didattico, caratterizzato da una forte connotazione pratica, vuole fornire ai partecipanti gli strumenti basilari per accostarsi a questa professione, per lavoro ma anche per diletto personale. Questi alcuni degli argomenti trattati: come lavorare al bar; i nuovi 77 cocktails Internazionali IBA; pre – dinner (aperitivi); long – drink per tutte le ore; after – dinner: le più famose ricette per il dopo cena e digestive; carrellata sugli champagne, spumanti classici, prosecchi e grandi distillati.

Ad una parte teorica è affiancata un’ampia sezione pratica, con varie esercitazioni.

Il costo di iscrizione è di € 200 + Iva per i soci Ascom; € 320 + Iva per i non soci.

Per informazioni e iscrizioni tel. 0332.543.984, mail formazione@ascomluino.com.