Astuti (Pd): “In provincia di Varese molte assemblee”

Si è svolta sabato 14 aprile l’assemblea regionale del Partito Democratico a Milano.

Si è trattata di una mattinata di confronto e approfondimento tra i delegati provenienti da ogni provincia della nostra Regione.

Il segretario provinciale PD Samuele Astuti commenta: «L’assemblea regionale del Partito ha affrontato con determinazione e voglia di ripartire. E’ emerso come il nostro Partito, nonostante il forte cambiamento impresso negli anni di governo grazie alle molte riforme approvate, abbia fatto fatica a dare seguito a esigenze di protezione. I risultati di questi anni, anche sul piano macroeconomico, stanno già emergendo e si vedranno nel corso degli anni. Ma accanto a questo dovremo essere in grado di fornire maggiori rassicurazione rispetto a una realtà in continua evoluzione. Il Partito Democratico è pronto a fare la sua parte e a vari livelli, locale, regionale e nazionale è pronto a lavorare su questi temi».