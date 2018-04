Atti vandalici alle macchine in stazione, dopo Sesto anche Albizzate

Pochi giorni fa abbiamo raccolto la testimonianza di un pendolare esasperato dagli atti vandalici perpetrati nei confronti delle auto parcheggiate alla stazione di Sesto Calende.

Oggi ci segnalano alcuni episodi anche ad Albizzate, nel nuovo parcheggio per pendolari costruito di recente alla stazione ferroviaria di Albizzate-Solbiate Arno.

Ci scrive Ilaria, padrona dell’auto rigata che si vede nella foto:

Buonasera,

Lavorando a Varese parcheggio la macchina in stazione ad Albizzate nel posteggio nuovo (vicino al bar), per la seconda volta a distanza di 4 mesi, mi sono ritrovata tutta l’altra fiancata rigata. Mi sono già rivolta a tutte le autorità, confermandomi che queste cose sono frequenti, volevo chiedere se qualcuno sa se ci sono altre vie per sapere se esistono telecamere in zona che sorvegliano il posteggio. Inoltre se qualcuno oggi ha notato qualche movimento strano mi scriva in privato. Consiglio di stare attenti perché c’è qualcuno che si diverte a rigarle frequentemente.