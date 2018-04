Auguri alla signora Laura che spegne 100 candeline

Tanti auguri a Laura Girotto che oggi, 20 aprile 2018, compie 100 anni di età. Nata nel 1918 la signora Laura ha vissuto in una famiglia numerosissima, era la sesta di sedici fratelli.

“I suoi ricordi da quando era bambina al giorno d’oggi sono molti e tutti custoditi con lucidità nella sua mente e nel suo cuore – racconta il figlio Anselmo -. Quando racconta qualche episodio della sua vita, l’emozione è tanta perché nonostante la povertà delle origini, la famiglia in cui è cresciuta era molto unita con il valore più importante: l’amore che poi ha trasmesso ai suoi sette figli e sedici nipoti. Ha lavorato sempre molto…nei campi, come cuoca (ancora oggi prepara ottimi pranzetti) e come sarta. Pur avendo 100 anni cuce e rammenda ancora”.

La signora Laura vive autonomamente a Vergiate e al mattino dopo aver fatto colazione si dedica a risolvere i giochi enigmistici per tenere in allenamento la mente. Visto che il regalo più importante che la signora Laura desidera è l’unione e la gioia della famiglia per festeggiarla è stata organizzata una grande festa con più di 130 invitati.