Auto centra un pilone, cede la tettoia

I vigili del fuoco di Varese sono intervenuti questo pomeriggio, sabato 21 aprile, a Cantello, in Piazza de Gasperi per mettere in sicurezza la tettoia all’esterno della banca Credito Bergamasco. Un’auto pare sia andata a scontrasi contro una delle colonne portati della struttura, spezzandola a metà. La tettoia, con la copertura di tegole, a quel punto ha ceduto. E’ stato necessario quindi chiedere l’intervento dei vigili del fuoco per impedire il crollo della pensilina. Sul posto anche Carabinieri e Protezione Civile