Auto contro recinzione, conducente liberato dai vigili del fuoco

Lavoro notturno per i soccorritori dei Vigili del Fuoco e del 118, intervenuti alle 5 di venerdì 13 aprile nel comune di Somma Lombardo per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo in via Alberto da Somma, finendo contro la recinzione di un abitazione.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario, giunto sul posto con un’ambulanza e un’auto medica, per soccorrere la persona.

Fortunatamente, le persone coinvolte nell’incidente non hanno subito gravi ferite.