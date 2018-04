Azzate in Valbossa ha scelto il “suo sindaco”

La squadra di “Azzate in Valbossa” è pronta. Il nome del sindaco che rappresenterà la lista civica, nata “in casa” della Lega, sarà svelato ufficialmente giovedì 19 aprile nel corso di una conferenza stampa. A comunicarlo Marco Perin (nella foto) il segretario della Sezione Lega Nord Valbossa: «Siamo riusciti a definire la squadra che si presenterà alla amministrative del 10 giugno e siamo molto soddisfatti». Nessuna anticipazione ma «quel giorno diremo il nome del sindaco scelto per rappresentare la nostra lista civica e mostreremo il simbolo ufficiale delle lista. Parleremo di programmi. Saranno presenti anche il gruppo di lavoro e le persone vicine alla lista ma non verranno svelati i dodici nomi effettivi, che correranno per queste elezioni».

“Azzate in Valbossa” è la prima a scoprire le carte ed è stata anche la prima a coinvolgere i cittadini con un sondaggio che invitava a partecipare alla stesura del programma elettorale.

Tutto tace invece sul fronte delle altre due probabili liste: Gianmarco Bernasconi, il sindaco uscente, e Raffaele Simone, attuale assessore ai Lavori Pubblici, sono ancora in piena “consultazione”.