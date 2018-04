Un armeno “senza patria”, incontro a Villa Truffini con Cesar Balaban

Questa sera, lunedì 23 aprile, alle 21 a Villa Truffini il dottor Cesar Balaban parlerà della lunga e dolorosa vicenda armena.

Alle 21 il medico, di origine armena ma da molti anni cittadino tradatese, presenterà il suo libro “Senza patria. Storia di un armeno di Aleppo“.

Il libro è un viaggio tra le notti orientali di questa città, la sabbia del deserto e il profumo dei melograni. Un viaggio attraverso i ricordi fiabeschi ed esilaranti di un bambino, prima, e quelli inquietanti e determinanti di un ragazzo poi. Un viaggio nella comunità armena, ostinatamente cristiana in terra musulmana, sempre in bilico, come l’autore, tra il bisogno di identità e una terra da poter nuovamente chiamare patria.

Cesar Balaban, è nato nel 1950 ad Aleppo, in Siria, da una famiglia di origine armena sopravvissuta al genocidio del 1915. Cresce tra tre culture diverse: quella armena della sua famiglia, quella araba della nazione natale e quella americana della scuola che ha frequentato.

Trasferitosi nel 1969 in Italia, con l’intenzione di raggiungere successivamente gli Stati Uniti, non prosegue il viaggio, ma decide di completare gli studi medicina a Parma e a Milano, conseguendo la specializzazione in chirurgia. Eserciterà tale professione negli ospedali pubblici italiani, sino al 2009.

Grazie alla moglie italiana e alla sua lunga permanenza in questo paese, può considerare l’Italia la sua patria adottiva, nonché la sua quarta radice culturale.