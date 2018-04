Balotta: “Maroni poteva revocare la concessione a Pedemontana”

«Sorprende la chiarezza dell’assessore sulla mancata gratuità del pedaggio delle tangenziali di Como e Varese. Assurdo far finta di aver creduto alla promessa elettorale di Maroni, che non aveva alcun fondamento, e urlare oggi al tradimento». Dario Balotta, oggi in Liberi e Uguali, è sempre stato critico sulle nuove autostrade in Lombardia. E oggi analizza l’annuncio di Cattaneo sul “ripensamento” sulla gratuità promessa in passato per le tangenziali di Varese e Como (e rilanciata anche da alcuni candidati, come il forzista Angelo Palumbo che l’aveva proposta anche per la Pedemontana “vera”).

«Si può scommettere però che se Cattaneo avesse ottenuto l’agognata delega ai trasporti e non all’ambiente, non sarebbe stato altrettanto chiaro, ma avrebbe spergiurato che Pedemontana “si farà tutta, senza se e senza ma”. Un ritornello che ci sentiamo ripetere da quando l’opera è finita su un binario morto cinque anni fa. Le tangenziali erano e sono a pedaggio nel progetto originario e lo saranno sempre. Pedemontana non si può permettere sconti, dovrebbe essere fallita ed è stata temporaneamente salvata solo perchè Maroni ha garantito le banche con 200 milioni di euro dei cittadini lombardi» continua Balotta. «Maroni avrebbe potuto renderla tutta gratuita, bastava revocare la concessione e rendere pubblica un’opera pagata all’80% con soldi pubblici e per l’altro 20% con soldi delle banche, garantiti da soldi pubblici, trasferendola all’Anas».

Ostinarsi con il progetto Pedemontana, secondo Balotta, risponde a un solo interesse, «quello clientelare e consociativo della Regione». Parole pesanti e accuse non solo verso il centrodestra ma anche verso il Pd: «Sorprende inoltre che il PD varesino “sogni”, come il Governatore leghista Fontana, la “ristrutturazione del debito” già bocciata dai mercati».