I bambini delle elementari si misurano con la corsa campestre

“Correre è bello” diceva il mitico professor Enrico Arcelli, una delle personalità più importanti in Italia per quanto riguarda la cultura del podismo.

Rifacendosi a questo motto domani – sabato 14 aprile – tanti bambini delle scuole elementari varesine si daranno appuntamento al parco di Villa Mirabello per la corsa campestre organizzata dal CFFS (Centro di Formazione Fisico Sportiva) del Comune di Varese.

L’appuntamento vedrà impegnati i giovani atleti delle terze, quarte e quinte elementari della città: il ritrovo è fissato per le 9,15 mentre le gare inizieranno alle ore 10.

Saranno effettuate in tutto sei diverse batterie, tre maschili e tre femminili. In caso di maltempo e di rinvio, saranno affissi i cartelli di segnalazione.