Bambini a teatro per assistere alla Carmen

Lezione di opera classica per gli alunni delle scuole primarie.

Al teatro Apollonio di Varese è andata in scena la “Carmen”. L’opera di Bizet è stata presentata ai bambini all’interno del progetto “Opera domani” che vede, nel corso dell’anno, gli alunni ascoltare prima e poi imparare le arie più celebri per poi partecipare attivamente allo spettacolo dal vivo. Un modo per avvicinarsi alla musica e comprenderne il valore culturale.

In platea erano seduti anche i piccoli alunni di terza, quarta e quinta della primaria Galileo Galilei di Avigno, quartiere di Varese. Tutti i bambini, con entusiasmo, sono intervenuti durante lo spettacolo cantando dalla platea alcune pagine dell’opera, eseguendo semplici movimenti imparati a scuola e portando a teatro piccoli oggetti realizzati in classe nei mesi precedenti.

Al pomeriggio, i cantanti hanno concesso il bis: questa volta spettatori erano ii compagni più piccoli delle prime classi delle primarie.

La formula ha riscosso, come ogni anno, grande successo. Un modo coinvolgente per allargare le proprie conoscenze musicali