Banco Bpm frenato dal Posillipo

Pareggio a sorpresa alle Piscine Manara di Busto Arsizio con la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management che si fa rimontare 3 gol di vantaggio e chiude 12-12 contro un coriaceo Posillipo che pareggia a un minuto dalla fine del match. La formazione padrona di casa, ancora senza il difensore Drasovic che difficilmente potrà esserci mercoledì nel big match contro Brescia, è così costretta al primo pari stagionale.

Pronti via e dopo 24 secondi è subito vantaggio casalingo con Petkovic che infila alla destra di Sudomlyak. Il croato con il pallonetto fa il bis al 3° minuto, ma il Posillipo resta in partita e grazie a un bel gol dai 7 metri, sulla sirena dei 30 secondi, di Foglio gli ospiti rimangono in scia (3-2). Panerai un attimo prima della sirena del primo tempo infila di mancina il 4-2. È ancora Foglio, con Fondelli nel pozzetto, a trascinare gli ospiti, poi Mirarchi ridà il doppio vantaggio ai padroni di casa. Mattiello si fa parare il rigore da Nicosia, ma è proprio il numero 5 del Cn Posillipo a infilare alla sinistra dello stesso Nicosia nell’azione successiva. Dall’altra parte è la palombella di Baraldi a riportare al +2 i Mastini, ma la riapertura errata del portiere di casa è intercettata dal Posillipo che batte la sirena del secondo tempo e torna ancora sotto (6-5).

Il terzo parziale inizia nel migliore dei modi per i bustocchi con Petkovic che serve l’assist per Di Somma che dai 3 metri infila ancora il doppio vantaggio. Gli ospiti non si arrendono e con Marziali è ancora -1 (7-6 dopo 3’ di terzo tempo), la Pallanuoto Banco Bpm Sport Management con Mirarchi e Panerai scappa 9-6, ma gli ospiti con il terzo gol di Foglio restano aggrappati alla partita (9-8 al 7’ del terzo tempo), ma prima della terza sirena Fondelli, in superiorità, firma il 10-8. Nel quarto tempo Panerai è glaciale sotto porta e il mancino di casa, con la doppia superiorità, ricaccia indietro gli ospiti (11-8). Il Posillipo non molla e con Marziali è nuovamente -1 ospite (11-10 dopo 4’ del quarto tempo), poi ci pensa Fondelli che, grazie all’ottimo assist di Luongo, firma il gol del 12-10 a 3 minuti dalla fine. In superiorità Saccoia infila ancora la porta di casa (12-11) poi arriva il pari con Marziali che gela la Manara (12-12).

La prossima sfida della Pallanuoto Banco BPM Sport Management è fissata per mercoledì 25 aprile con il sette di mister Baldineti che andrà a far visita all’AN Brescia nella gara (ore 19.30 diretta streaming su Waterpolo Channel) che, con ogni probabilità, deciderà il secondo posto in classifica.

BANCO BPM – CN POSILLIPO 12- 12 (4-2; 2-3; 4-3; 2-4) BANCO BPM SPORT MANAGEMENT: Lazovic, Di Somma 1, Blary, Figlioli, Fondelli 2, Petkovic 2, Panerai 3, Gallo, Mirarchi 2, Luongo 1, Baraldi 1, Valentino, Nicosia. All.: Baldineti. CN POSILLIPO: Sudomlyak, Cuccovillo, Ramirez, Foglio 3, Mattiello 1, Picca, Briganti 1, Marziali 5, Irving, Saccoia 2, Negri. All.: Brancaccio. ARBITRI: Bianco-Castagnola. NOTE: Nessuno uscito per limite di falli. Banco BPM Sport Management 3/11 + un rig. (Figlioli (B) sbaglia un rigore (traversa) nel secondo tempo), CN Posillipo 4/10 + un rig. (Mattiello (P) sbaglia un rigore (traversa) nel secondo tempo). Banco BPM Sport Management schiera in porta Nicosia dall’inizio. CN Posillipo mette in porta Negri dall’inizio. CN Posillipo iscrive a referto 11 atleti. Spettatori 100 circa.

GIOVANILI – UNDER 20 QUARTI DI FINALE: Ieri intanto è terminata l’avventura nel campionato Fin della formazione under 20 della Sport Management (che aveva chiuso al terzo posto il girone 1) con la squadra guidata da mister Zimonic che è stata costretta allo stop per 6-7 dal NC Monza (seconda nel girone 2 della Lombardia). Una partita bella e combattuta e riaperta dai giovani mastini dopo l’iniziale 0-4. Con i tre gol di Re i padroni di casa trovano il pari, Gennari con due reti e Rosano illudono la Sport Management che però alla fine sfiora soltanto la qualificazione alla semifinale.