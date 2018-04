Banco Bpm, sfida alla Canottieri Napoli prima della grande finale

Torneranno ad accendersi domani alle ore 16.30 i riflettori sul campionato di serie A1 maschile di pallanuoto che ripartirà dopo la sosta per le nazionali. Per la ventunesima giornata la Pallanuoto Banco BPM Sport Management farà visita al Circolo Canottieri Napoli. La società partenopea ha accettato con molta sportività di anticipare di un giorno la gara, originariamente in programma sabato, per permettere al sette guidato da mister Marco Baldineti di avere 24 ore di riposo in più in vista dell’importante finale di Len Euro Cup che i Mastini giocheranno mercoledì prossimo contro il Ferencvaros Budapest.

La squadra di mister Baldineti, viste le molteplici gare dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, solo oggi è riuscita ad allenarsi al completo (ad accezione di Nicosia messo k.o. dall’influenza) e domani, per turnover, sarà Federico Panerai a prendere il posto del capitano azzurro Pietro Figlioli.

I precedenti stagionali sono favorevoli ai Mastini: all’andata la Pallanuoto Banco BPM Sport Management s’impose in casa per 14-6 con tre gol a testa di Petkovic e Luongo, poi il mese scorso era arrivato il bis con il 15-7 (con 5 gol di Petkovic e 4 per Di Somma) nella finale per il terzo posto in Coppa Italia, ma quella di domani non sarà comunque una partita semplice, perché i bustocchi andranno a sfidare una formazione solida che attualmente occupa il sesto poto in classifica e che è a -4 dal quarto posto.

I Mastini però dovranno a loro volta difendere la seconda posizione e provare a vincere la gara contro l’ex squadra di Fabio Baraldi, che fino alla scorsa estate vestiva la calottina dei CC Napoli. Un’altra sfida nella sfida sarà quella tra il Mastino Antonio Petkovic, attualmente miglior realizzatore del campionato di serie A1 con 42 gol all’attivo e il giovane Eduardo Campopiano secondo con 41 reti in stagione.

La partita di domani anticiperà, come detto, la finale di ritorno di Len Euro Cup che mercoledì 18 aprile alle ore 19.00 vedrà la Pallanuoto Banco BPM Sport Management affrontare in casa, alle piscine Manara, gli ungheresi del Ferencvaros Budapest. E’ ancora possibile prenotare i biglietti collegandosi al sito: www.sportmanagement.it/biglietti

Marco Baldineti (allenatore Pallanuoto Banco BPM Sport Management): “Tutti i reduci dalle nazionali sono arrivati in condizioni non buone, ma andiamo avanti. La Canottieri Napoli non è ovviamente quella dell’anno scorso, ma questa sarà comunque una partita che arriva per noi in un momento particolare e non facile anche perché di fronte avremo una squadra solida”.