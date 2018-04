I Baschi Verdi nella movida castellanzese scovano 5 kg di hashish

Operazione dei Baschi Verdi della Guardia di Finanza che hanno arrestato due spacciatori di sostanze stupefacenti e sequestrato oltre 5 kg di hashish.

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo economico del territorio predisposti dal Comando Provinciale di Varese, in attuazione del dispositivo finalizzato ad intensificare il contrasto dei traffici illeciti, i “Baschi Verdi” del Gruppo di Malpensa, hanno controllato, a seguito di mirate investigazioni, alcune zone del Comune di Castellanza.

In una di queste aree, caratterizzata da un significativo afflusso di giovani, i militari hanno notato lo strano comportamento degli occupanti di due autovetture.

I militari sono intervenuti per verificare il contenuto di un borsone oggetto di scambio tra i due. All’interno della borsa sono stati rinvenuti oltre 5 KG di “hashish” confezionata in cinque pacchetti. I militari hanno provveduto al sequestro della sostanza stupefacente e all’identificazione dei due soggetti, che sono stati tratti in arresto.

Le operazioni di servizio sono proseguite quindi con le perquisizioni nelle rispettive abitazioni, eseguite con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza di Malpensa. Il fiuto dei cani ha consentito di rinvenire quasi mille euro, probabile provento dell’attività di spaccio perpetrata ed ulteriore sostanza stupefacente pari a gr. 59 di hashish e gr. 0,9 di cocaina.

I due soggetti arrestati, al termine delle operazioni sono stati condotti in carcere a Busto Arsizio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attività della Guardia di Finanza si inserisce nel quadro della azione volta a garantire il costante controllo del territorio, assicurare la sicurezza dei cittadini mantenendo un fermo contrasto alla diffusione e consumo di droghe, a tutela anche della salute pubblica.