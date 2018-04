Basket e passione, arriva il VI Memorial “Luigi Orrigoni”

E’ stato presentato questa mattina, venerdì 20 aprile a Villa Recalcati il torneo di basket, giunto alla sesta edizione, intitolato a Luigi Orrigoni – fondatore di Tigros e grande appassionato di sport – che si svolgerà da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio.

Il Memorial è proprio dedicato a una figura che tanto ha fatto sul territorio sia a livello imprenditoriale che sportivo, e la cui famiglia è da tempo vicina a Pallacanestro Daverio.

«E’ davvero bello poter ospitare qui, nella sede della Provincia, la presentazione di questo appuntamento sportivo – ha dichiarato il Consigliere provinciale alla Cultura Cristina Riva –. Questo è un torneo di grande valore, poiché unisce allo sport anche il ricordo di Luigi Orrigoni, un uomo che ha dato moltissimo alla nostra provincia sia in termini di lavoro che di iniziative filantropiche e sportive. Eventi come questo hanno perciò il grande merito di custodire la memoria, ma anche di guardare al nostro futuro».

Il torneo è organizzato dalla Polisportiva Daverio, con il supporto del circuito minibasket Psg, e si articolerà in 4 gironi eliminatori, semifinali e finali, nelle palestre di Daverio – che sarà anche il “campo principale” –, Mornago (frazione Crugnola), Azzate e Casale Litta.

Marco Brugnoni, presidente della Polisportiva Daverio: «Sono arrivato da poco e il merito va quindi a tutte le persone che hanno organizzato questo torneo e un plauso va ai nostri allenatori, che sono principalmente educatori. Sarà importante questo torneo anche perché festeggeremo il 35esimo della Polisportiva (appuntamento per la sera di lunedì 30 aprile, ndr). A Daverio questa società è molto ben voluta e questo è molto bello. Questo Memorial ha l’ambizione di avvicinarsi ai grandi tornei che si svolgono in provincia come il Garbosi e il Giovani Leggende. Grazie alla famiglia Orrigoni per la presenza e la vicinanza a questa manifestazione».

Riservato alla categoria Esordienti (nati nel 2006-07), grazie al successo delle precedenti edizioni si presenta ormai come un importante appuntamento nel panorama del basket giovanile nazionale, affiancandosi al prestigioso Memorial Garbosi. Spiega meglio la parte tecnica il responsabile del settore minibasket della Pallacanestro Daverio Omar Busana: «Quest’anno ci saranno rante conferme ma anche qualche novità. Sei squadre verranno ospitate grazie all’aiuto delle società del territorio. Al torneo sono iscritte sedici squadre, ci saranno tantissime partite e cercheremo di fare in modo che tutto fili liscio e che tutti i ragazzi si divertano. Ci preme che sia un’esperienza educativa che rimanga nei ricordi dei giovani atleti. Ci auguriamo che durante il torneo tutte le persone presenti, dai genitori ai dirigenti, si divertano nello spirito della pallacanestro».

Un impegno notevole per Pallacanestro e Polisportiva Daverio, supportato dal patrocinio della Provincia di Varese e dei comuni di Daverio, Mornago, Azzate e Casale Litta, e dall’ormai consolidato apporto dei genitori organizzati nel “Gruppo Bireta” per quanto riguarda l’apprezzata parte gastronomica della manifestazione.

Giampaolo Giroldi analizza l’aspetto organizzativo: «C’è dietro un lavoro importante, ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione, in particolare Francesco Mainetti. Grazie anche ai sindaci dei paesi dove si giocherà per la collaborazione. Anche la parte gastronomica è un fiore all’occhiello del torneo grazie a un ottimo staff di genitori e volontari. Vorrei che questo torneo sia all’insegna di rispetto ed educazione».

Il presidente della sezione pallacanestro Giuliano Pellegrini: «Abbiamo una macchina organizzativa collaudata da anni di circa 100 persone. Non vogliamo lasciare niente al caso. È sempre più difficile, ma la volontà di andare avanti non manca. Invitiamo tutti alle partite e che sia un bel torneo».

Le 16 formazioni partecipanti alla sesta edizione del Memorial Orrigoni: Pall.Daverio, Aux Genova, Blu Orobica, Pall. Varese, Gazzada, Urania, Robur Varese, Trieste, Virtus Bologna, Gallarate, Malnate, Noale, Busto A. Castelfranco, Mojazza, Roseto.

Potete seguire il Trofeo sulla pagina Facebook QUI