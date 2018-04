Basta alla proprietà: l’auto si usa con il noleggio a lungo termine

Negli ultimi anni vi è un trend in forte crescita che mette un freno al possedimento degli oggetti, prestando invece molta attenzione al loro utilizzo. È il caso di quanto avviene con le automobili, che vengono acquistate sempre meno di frequente: molti clienti preferiscono infatti il noleggio a lungo termine, che presenta svariati vantaggi.

Nessuna preoccupazione sulla svalutazione del valore

Sono in molti a lamentarsi di un fenomeno che è comunissimo, ma al contempo non conveniente per il cliente che acquista un’automobile: la svalutazione. Molti automobilisti, infatti, asseriscono che la svalutazione del bene avviene non appena l’automobile esce dalla concessionaria.

Questo evento ha un impatto molto forte sull’economia familiare: se, infatti, a un certo punto il proprietario dell’automobile decide di venderla per acquistare un modello più recente e performante, o più banalmente se con l’utilizzo si rende conto che quel bene non fa per lui, di certo non ricaverà l’intero prezzo d’acquisto dell’automobile, bensì molto di meno (anche se l’auto viene venduta a meno di un anno dall’acquisto).

Questo fenomeno non interessa affatto tutti quegli automobilisti che decidono di noleggiare l’auto: il noleggio a lungo termine, come quello offerto da GaldieriRent.it, annulla completamente le preoccupazioni che possono derivare dalla vendita del bene, proprio perché il cliente non possiede il bene.

Nessuna preoccupazione per chi ricorre al noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine per privati, come quello proposto da GaldieriRent.it, mette a disposizione dei clienti un importante valore: la tranquillità. Con un noleggio a lungo termine, infatti, l’automobilista non è affatto tenuto a preoccuparsi di tutte le pratiche burocratiche che devono essere affrontate di anno in anno, ma affida il tutto all’ente che mette a disposizione l’automobile, privandosi di non poche preoccupazioni e senza dover prestare attenzione alle scadenze. Il pagamento dell’assicurazione, il bollo dell’auto e la revisione sono obblighi burocratici di cui non deve occuparsi il cliente che sceglie il noleggio a lungo termine: nella tariffa mensile corrisposta all’ente, è incluso il costo di tutte queste voci.

Flessibilità e servizi aggiuntivi alla portata di tutti

Il servizio di noleggio a lungo termine non è conveniente soltanto in termini economici, dunque, bensì anche in termini “psicologici”. E a migliorare ulteriormente il tutto vi è la flessibilità dei contratti che si possono stipulare. Presso Galdieri Rent, ad esempio, è possibile scegliere un piano di noleggio a lungo termine che va dai 12 ai 60 mesi.

Inoltre, oltre alla possibilità di scegliere l’automobile e il sistema di alimentazione (diesel, gpl o ibrido, ad esempio), il cliente può anche decidere di aggiungere altri servizi al contratto, a un prezzo molto vantaggioso. Tra questi vi è la possibilità di assicurare le persone presenti nel veicolo (in caso di gravi incidenti e pericolo di morte, con copertura delle spese sanitarie) oppure di assicurare il veicolo contro furto e incendio.

Una soluzione particolarmente interessante è rappresentata dalla possibilità di richiedere assistenza stradale e manutenzione ordinaria e straordinaria, in caso di danni; inoltre, se dovesse essere necessario riparare l’auto, in alcuni casi è possibile richiedere un veicolo sostituivo. Dunque, il noleggio a lungo termine si configura come una soluzione molto conveniente – grazie a un prezzo bloccato – e che priva il consumatore di ogni tipo di stress legato alla manutenzione e gestione del bene.