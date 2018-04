“Be a supehero!” i varesini premiano Il Ponte del Sorriso

Sono stati ben 23.521 i voti raccolti dalla Fondazione Il Ponte del Sorriso nel concorso Be a Superhero! promossa da Carrefour Italia. La Fondazione si è collocata sesta a livello nazionale, tra oltre 300 realtà, segno che il territorio si espresso con grande entusiasmo per sostenere la realtà che si occupa dei bambini ricoverati in ospedale.

L’assegno è stato consegnato a Il Ponte del Sorriso Onlus dal direttore di Carrefour Market Varese, Andrea Crivellari, presso il supermercato di via Sanvito Silvestro, alla presenza di dipendenti e collaboratori. Da tempo Carrefour sostiene Il Ponte del Sorriso. Ha infatti donato una stanza del nuovo polo materno infantile e arredato un appartamento della Casa del Sorriso.

La cifra raccolta è destinata al centro di ricerca SIDS sulla morte in culla dell’Ospedale Del Ponte. La sindrome colpisce i bambini nel primo anno di vita ed è tutt’oggi la prima causa di morte nei bambini nati sani.