Il bello di fotografare un fiore

Questa settimana parliamo del concorso “La tua primavera“ lanciato da Varesenews, in collaborazione con Agricola di Varese, legato allo “Speciale giardinaggio 2018“.

Abbiamo chiesto ai nostri lettori di scattare e inviarci una fotografia del loro giardino, della loro pianta o del loro fiore preferito; in palio una serie di buoni acquisto per il garden center di via Pisna a Varese.

In tre giorni ci sono arrivate oltre 130 fotografie, che abbiamo iniziato a pubblicare in una serie di gallerie fotografiche che sono state viste da quasi 15.000 persone.

La fotografia riveste da sempre un ruolo fondamentale nella buona riuscita di ogni progetto di comunicazione. La collaborazione con la comunità dei lettori del giornale dimostra la vivacità del mezzo, in grado di saper catalizzare l’attenzione di chi legge e spingerlo ad agire, in questo caso scattando una foto.