Beni Unesco varesini, un patrimonio “da vivere”

Offrire a chi visita il sito la possibilità di scegliere e valutare una nuova esperienza sul territorio. È questa la logica alla base del portale Varese4U, il sito internet realizzato da Hagam che ha curato allo stesso tempo anche il logo e, più in generale, la grafica presente in tutte le comunicazioni del progetto.

«In rete esistono già dei siti istituzionali che presentano le caratteristiche dei beni Unesco del Varesotto – spiega Gianluca Gibilaro di Hagam -. E non volevamo creare un duplicato delle informazioni, peraltro in alcuni casi molto dettagliate, già disponibili. Abbiamo puntato invece su una comunicazione diversa orientata alla scoperta, all’esperienza».

Le opportunità offerte dai quattro luoghi Unesco (l’Isolino Virginia, il Monte San Giorgio, il Sacro Monte e Castelseprio e Torba) sono presentate come quattro differenti itinerari o possibilità per un weekend – la grafica ricorda le locandine dei film – ognuno con un filo conduttore diverso: dalla passeggiata nella storia sulle tracce dei Longobardi alla scoperta di un mondo perduto, passando per il percorso tra arte e natura o all’escursione per due all’insegna del relax. E inoltre: quattro idee per un fine settimana a misura di famiglie, enogastronomico, culturale e in tour.

Anche il logo del progetto raccoglie alcune caratteristiche già esistenti e le interpreta in chiave innovativa: «Anche in questo caso abbiamo cercato di uniformare la grafica a quello che già esiste a livello provinciale, come il logo di Varese Land Of Tourism, Varese Sport Commission o Varese #Doyoulake?, mantenendo il tipo di carattere e la presenza del colore rosso, che richiama la città. Lo studio della grafica ci ha portato poi a identificare e scegliere altri quattro colori diversi, ognuno dei quali è riconducibile a una delle caratteristiche dei singoli beni Unesco che aderiscono al progetto».