Besnate festeggia il 25 aprile, ieri e oggi

Anche Besnate celebra il 25 aprile, 73° anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo.

L’appuntamento è alle 10.45 al Palazzo Comunale, di qui il corteo si muoverà per raggiungere il Cimitero e il Parco delle Rimembranze

per rendere omaggio ai caduti per la Liberazione.

Alle ore 11.30 ci sarà l’esibizione del Corpo Musicale S. Eugenio Martire sotto il colonnato del Palazzo Municipale. A seguire ci sarà l’esibizione della Corale Besnatese e la premiazione Concorso Consiglio Comunale dei ragazzi.

Alla manifestazione sarà presente la partigiana Carla Locarno.