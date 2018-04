Bezzon torna a Varese per raccontare “i delitti della città in un giardino”

Emiliano Bezzon torna a Varese: non come comandante della polizia Locale, come lo è stato fino a pochi mesi fa, ma come giallista.

E Varese torna per lui protagonista, fin dalla copertina del suo ultimo libro, che si intitola “I delitti della città in un giardino”: una raccolta di racconti che sarà presentata domenica 15 aprile alle 11 alla Libreria Ubik di Varese.

A intervistarlo, sarà il direttore di Varesereport Andrea Giacometti, che si insinuerà nelle pieghe di una ambientazione ben nota a tutti ma da riscoprire: racconti e indagini sono infatti ambientati tra le ville e i parchi varesini e sulle rive del lago di Varese, i veri protagonisti dell’Antologia- Bezzon questo lo dice esplicitamente nella sua dedica: «Ho voluto rendere omaggio alla Città di Varese, dove ho trascorso tre anni di esperienze e incontri straordinari» – insieme alla immancabile figura di una investigatrice donna: Regina De Caro, giovane maggiore dei Carabinieri.