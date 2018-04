In biblioteca si scopre il Varesotto, accompagnati dagli autori

Torna “4 venerdì x 4 autori” , appuntamento ormai consolidato proposto dalla Biblioteca Comunale di Arsago Seprio “Carla Rossi in Porro” per mettere a contatto diretto libri e lettori.

Gli incontri avranno luogo ogni venerdì a partire dal 6 aprile nei locali della biblioteca con inizio alle ore 21.00.

A questa edizione parteciperanno quattro autori che, in forme diverse, ma tutte altrettanto accattivanti, offriranno – ai lettori che ne sapranno approfittare – la possibilità di scoprire alcuni aspetti della nostra provincia, forse meno conosciuti, ma che riserveranno delle gradite sorprese.

– 6 APRILE: M. A. Gallotti, “MEGLIO ACCENDERE IL TOSCANO CONTROVENTO”

Mauro Angelo Gallotti ci racconterà di come la vita ti ponga delle prove e come si possano superare in una storia autobiografica.

– 13 APRILE: L. Negrelli, “FACILE A DIRSI AMORE”

L’amore tra diciottenni pieno di emozioni forti e dubbi è il protagonista del libro di Lisa Negrelli.

– 20 APRILE: C. Briante “MISTERI E STORIE DEGLI ANTICHI BORGHI D’INSUBRIA”

Cesarina Briante ci racconta aneddoti, storia e storie del territorio di Somma Lombardo e Arsago Seprio ricche di spunti, curiosità e stravaganze.

– 27 APRILE: M. Alzati “LE MOROSE DEL SEGRETARIO DEL FASCIO OLONIA” Mario Alzati ci condurrà in un atmosfera di intrighi, per scoprire chi è l’assassino in un ambientazione a noi molto vicina.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.