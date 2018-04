Una biblioteca “tutta nuova”

Tra le biblioteche della provincia, può essere considerata un “gioiello per veri intenditori”. Bodio Lomnago è già borgo dell’ «Ex Libris», ovvero la sua biblioteca raccoglie quelle “etichette” personalizzate e stampate sui libri, con un disegno spesso di pregiata fattura, che porta inciso il nome e il cognome del titolare di una raccolta di volumi. Una collezione unica che in provincia non ha eguali.

Ed ora, oltre ad essere un punto di riferimento per intenditori, la biblioteca di Bodio sarà anche più accogliente e moderna.

Alle 16 di sabato 14 aprile si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova struttura.

La biblioteca, operativa già da diversi anni all’interno del Sistema Bibliotecario “Valli dei Mulini”, è stata recentemente rinnovata negli spazi e negli arredi , in modo da renderla maggiormente fruibile, soprattutto dai giovani e dai giovanissimi.

Durante l’inaugurazione di sabato verranno presentati i nuovi progetti in cantiere per il 2018, in collaborazione con alcune Associazioni e realtà del territorio. Saranno presenti alla cerimonia di inaugurazione Betty Colombo (Arteatro), e rappresentati di Coop Aliste, Associazione Amici di Filippo e Associazione Italiana ex libris.

