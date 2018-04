Biglietti e nuovi orari di apertura: a regime i bar nelle stazioni della Arcisate Stabio

A 100 giorni dall’avvio del servizio sulla nuova tratta Arcisate Stabio, sono finalmente attive le biglietterie, gestite dai bar delle tre stazioni di Induno Olona, Arcisate e Cantello Gaggiolo.

Dopo l’installazione e i test di avvio della scorsa settimana, sono ora disponibili tutti i servizi di biglietteria, dalle corse singole agli abbonamenti.

Da oggi, inoltre, i bar-biglietteria, tutti e tre appaltati alla stessa società, hanno adottato il nuovo orario definitivo: saranno aperti dalle 5 del mattino alle 22 della sera.

Entrati a regime i servizi in stazione, manca ora da definire la questione dei parcheggi, con la definizione di un regolamento che permetta di usufruire degli spazi sosta tanto a chi prende il treno per andare al lavoro e ha la necessità di lasciare l’auto in stazione tutto il giorno, sia a chi utilizza il treno durante l’arco della giornata per periodi più brevi e ha il diritto di trovare spazi di sosta liberi.

In questi tre mesi gli spazi nei tre comuni sono stati volutamente lasciati liberi e gratuiti, per osservare tempi e modalità di utilizzo da parte degli utenti. Nei prossimi giorni prenderà il via un sondaggio di Regione Lombardia nei confronti degli utenti della linea, per capire orari, esigenze, modalità di utilizzo dei parcheggi.

Una volta ottenuti questi dati i sindaci concorderanno la soluzione (abbonamento, pagamenti diversificati, disco orario ecc.) più efficace per la gestione delle aree di sosta nelle tre stazioni. Il nuovo regolamento dei parcheggi potrebbe essere presentato ed introdotto già nel mese di maggio.