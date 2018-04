Bilancio 2017 in consiglio comunale

Convocato il consiglio comunale di Tradate. La Convocazione è per Venerdì 20 Aprile 2018 alle 21 nella sala consigliare di piazza Mazzini.

Ecco i punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione Rendiconto Di Gestione Anno 2017.

2. Approvazione Variazione Al Bilancio Di Previsione 2018/2020. Primo Provvedimento.

3. Approvazione Regolamento Comunale Di Contabilita’ Armonizzata.

4. Interrogazione Urgente In Merito Alla Situazione Della Gallazzi Spa Presentata Dal Gruppo Consiliare Partecipare Insieme 2.0.

5. Interrogazione In Merito All’anagrafe Patrimoniale Degli Amministratori Comunali Presentata Dal Gruppo Consiliare Partecipare Insieme 2.0

6. Interrogazione In Merito Al Servizio Di Trasporto Amicobus Presentata Dal Gruppo Consiliare Partecipare Insieme 2.0.