Il bilancio consuntivo questa sera in Consiglio comunale

Si riunisce questa sera, martedì 24 aprile, alle 21 a Villa Aliverti, il Consiglio comunale di Vedano Olona.

All’ordine del giorno la discussione e la votazione del bilancio consuntivo per l’anno 2017.

Gli amministratori comunali invitano la cittadinanza a partecipare: «E’ un’occasione importante per conoscere come è andata l’anno passato in termini economici e finanziari, l’andamento di entrate ed uscite e soprattutto la verifica sugli investimenti effettuati».