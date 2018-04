Bisuschio: “Il passaggio a livello che ci riporta nella preistoria”

Da tre mesi è tornata in funzione la linea ferroviaria Varese-Porto Ceresio, ma con la felicità per il treno ritrovato sono tornate anche le lamentele per i passaggi a livello che costringono a fermarsi in attesa.

A Porto Ceresio e a Bisuschio, infatti, è stata riattivata la ferrovia ma non sono stati eliminati i passaggi a livello, come è avvenuto invece sulla nuova linea Arcisate Stabio.

Secondo qualcuno i tempi di attesa alle barriere sono insopportabilmente lunghi, come sostiene il nostro lettore Saverio in questa lettera.